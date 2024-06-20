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プーチン大統領とベトナム国家主席の会談始まる
プーチン大統領とベトナム国家主席の会談始まる
Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領はベトナムの首都ハノイの主席宮殿に到着した。トー・ラム国家主席と会談する。 2024年6月20日, Sputnik 日本
2024-06-20T14:35+0900
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2024-06-20T15:36+0900
ベトナム
ウラジーミル・プーチン
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プーチン大統領は20日夜、ハノイに到着した。
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ベトナム, ウラジーミル・プーチン, видео
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プーチン大統領とベトナム国家主席の会談始まる
2024年6月20日, 14:35 (更新: 2024年6月20日, 15:36)
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ロシアのプーチン大統領はベトナムの首都ハノイの主席宮殿に到着した。トー・ラム国家主席と会談する。
プーチン大統領は20日夜、ハノイに到着した。