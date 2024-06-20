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プーチン大統領は20日中にベトナムへ 専門家が読む訪越の意義

プーチン大統領は20日中にベトナムへ 専門家が読む訪越の意義

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「両国にとって最も差し迫った問題は、世界の多極化という新たな流れに沿った露越関係の修正だ。これはつまり、地政学的競争による紛争が増す中で国際安全保障を示す」ベトナム人のロシア専門家グエン・ホン・ロン氏は言う。 2024年6月20日, Sputnik 日本

2024-06-20T04:24+0900

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国際関係を専門とするグエン・ミン・タム氏は、依然として最も重要なのは、両国の包括的戦略的パートナーシップを米国と西側諸国による二次的制裁の脅威を考慮しつつ、その内容を深化、肉付けするために技術的な調整を行うことだと強調している。

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