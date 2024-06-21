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プーチン大統領、金正恩氏に戦勝記念ナンバーの露高級車を贈呈＝北朝鮮メディア
プーチン大統領、金正恩氏に戦勝記念ナンバーの露高級車を贈呈＝北朝鮮メディア
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ロシアのプーチン大統領は平壌訪問中、朝鮮戦争における北朝鮮側の勝利を象徴したナンバープレートのロシア製高級車「アウルス」を金正恩朝鮮労働党委員長に贈呈した。 2024年6月21日, Sputnik 日本
2024-06-21T08:29+0900
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2024-06-21T08:34+0900
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朝鮮中央通信が公開した写真によると、両指導者が一緒に乗ったアウルスのナンバープレートには、朝鮮戦争の休戦協定調印日（1953年7月27日）の日付にあたる7・271953という番号が記されている。今回の訪朝中にプーチン大統領が指摘したところによると、ソ連はこの戦争で北朝鮮側を支援し、ソ連のパイロットが数万回の戦闘任務を遂行したほか、紛争終結後はソ連が日常生活の確立と国民経済の回復に貢献したという。ウシャコフ露大統領補佐官によると、これはプーチン大統領から金正恩氏に贈られた2台目のアウルス。1台目は2024年2月18日に贈られていた。
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プーチン大統領、金正恩氏に戦勝記念ナンバーの露高級車を贈呈＝北朝鮮メディア
2024年6月21日, 08:29 (更新: 2024年6月21日, 08:34)
ロシアのプーチン大統領は平壌訪問中、朝鮮戦争における北朝鮮側の勝利を象徴したナンバープレートのロシア製高級車「アウルス」を金正恩朝鮮労働党委員長に贈呈した。
朝鮮中央通信が公開した写真によると、両指導者が一緒に乗ったアウルスのナンバープレートには、朝鮮戦争の休戦協定調印日（1953年7月27日）の日付にあたる7・271953という番号が記されている。
今回の訪朝中にプーチン大統領が指摘したところによると、ソ連はこの戦争で北朝鮮側を支援し、ソ連のパイロットが数万回の戦闘任務を遂行したほか、紛争終結後はソ連が日常生活の確立と国民経済の回復に貢献したという。
ウシャコフ露大統領補佐官によると、これはプーチン大統領から金正恩氏に贈られた2台目のアウルス。1台目は2024年2月18日に贈られていた。