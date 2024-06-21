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【まとめ】プーチン大統領が軍事大学卒業生を前に講演
【まとめ】プーチン大統領が軍事大学卒業生を前に講演
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プーチン大統領の声明 重要なポイント： 2024年6月21日, Sputnik 日本
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ウラジーミル・プーチン, 政治, ロシア
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【まとめ】プーチン大統領が軍事大学卒業生を前に講演
2024年6月21日, 22:29
(更新:
2024年6月21日, 23:39
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プーチン大統領
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プーチン大統領の声明 重要なポイント：
ロシアは公正で民主主義的な世界秩序を揺るぎなく支持してきた。
ロシアは一貫して地球上の正義を支持してきた。
ロシアは友好国と共に軍事演習を活発に行う計画。
ロシアは自国の軍備を最新の科学と特別軍事作戦の経験に基づいて、今後も改良し続けていく。
ネオナチらは犯罪、テロ、ロシアの市町村への攻撃の責任を取らねばならない。
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