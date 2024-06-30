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習主席、カザフスタンで開催の上海協力機構首脳会議に出席へ
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中国の習近平国家主席は7月2日から6日までカザフスタンとタジキスタンを公式訪問する。カザフスタンでは上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会の会議にも出席する予定。中国外務省が発表した。 2024年6月30日, Sputnik 日本
2024-06-30T17:03+0900
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ロシアのプーチン大統領もSCO首脳会議に出席する。ウシャコフ露大統領補佐官によると、首脳会議の枠内でSCO加盟国および招待国の首脳らとの二国間会談が予定されている。
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習主席、カザフスタンで開催の上海協力機構首脳会議に出席へ
中国の習近平国家主席は7月2日から6日までカザフスタンとタジキスタンを公式訪問する。カザフスタンでは上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会の会議にも出席する予定。中国外務省が発表した。
ロシアのプーチン大統領もSCO首脳会議に出席する。ウシャコフ露大統領補佐官によると、首脳会議の枠内でSCO加盟国および招待国の首脳らとの二国間会談が予定されている。
SCO首脳会議は7月3、4両日にカザフスタンの首都アスタナで開催され、国連のグテーレス事務総長も出席する。