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プーチン大統領 上海協力機構サミットで中国の習国家主席と会談へ
プーチン大統領 上海協力機構サミットで中国の習国家主席と会談へ
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プーチン大統領は3日から2日間の予定で開催の上海協力機構（SCO）のフィールドで一連の二国間会談を実施する。ユーリー・ウシャコフ露大統領顧問が発表した。 2024年7月3日, Sputnik 日本
2024-07-03T00:14+0900
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プーチン大統領 上海協力機構サミットで中国の習国家主席と会談へ
プーチン大統領は3日から2日間の予定で開催の上海協力機構（SCO）のフィールドで一連の二国間会談を実施する。ユーリー・ウシャコフ露大統領顧問が発表した。
プーチン大統領と中国の習近平国家主席、トルコのエルドアン大統領との二国間首脳会談が行われる予定。
プーチン大統領はエルドアン大統領とこれからの共同作業の行方について話し合う。
クレムリン側は、プーチン、エルドアン両首脳の会談では、予定されているプーチン大統領のトルコ訪問について触れられるものと見ている。
プーチン大統領はモンゴル、アゼルバイジャン、パキスタンの首脳およびイランの副大統領とも会談を実施。
SCOの首脳らはサミットを総括した宣言を採択し、善隣と統一の原則を順守する文書に署名を行う。