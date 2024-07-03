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プーチン大統領、カザフスタン到着 SCOサミット出席へ
プーチン大統領、カザフスタン到着 SCOサミット出席へ
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は3日、カザフスタンの首都アスタナに専用機で到着した。上海協力機構（SCO）の首脳サミットに出席する。 2024年7月3日, Sputnik 日本
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訪問中には中国の習近平国家主席、トルコのエルドアン大統領、アゼルバイジャンのアリエフ大統領らとも個別会談を行う見込み。
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プーチン大統領、カザフスタン到着 SCOサミット出席へ
2024年7月3日, 13:54 (更新: 2024年7月3日, 14:34)
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は3日、カザフスタンの首都アスタナに専用機で到着した。上海協力機構（SCO）の首脳サミットに出席する。
訪問中には中国の習近平国家主席、トルコのエルドアン大統領、アゼルバイジャンのアリエフ大統領らとも個別会談を行う見込み。