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プーチン大統領、カザフスタン到着 SCOサミット出席へ

プーチン大統領、カザフスタン到着 SCOサミット出席へ

Sputnik 日本

ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は3日、カザフスタンの首都アスタナに専用機で到着した。上海協力機構（SCO）の首脳サミットに出席する。 2024年7月3日, Sputnik 日本

2024-07-03T13:54+0900

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訪問中には中国の習近平国家主席、トルコのエルドアン大統領、アゼルバイジャンのアリエフ大統領らとも個別会談を行う見込み。

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