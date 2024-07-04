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ウクライナと西側がロシア案を受け入れれば停戦は可能＝プーチン大統領
ウクライナと西側がロシア案を受け入れれば停戦は可能＝プーチン大統領
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は4日、カザフスタンで開かれた上海協力機構（SCO）の首脳サミットで発言。ウクライナ情勢に言及し、キエフ政権と西側諸国がロシアの解決案を受け入れれば「即時停戦が可能」と指摘した。 2024年7月4日, Sputnik 日本
2024-07-04T17:49+0900
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ウクライナと西側がロシア案を受け入れれば停戦は可能＝プーチン大統領
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は4日、カザフスタンで開かれた上海協力機構（SCO）の首脳サミットで発言。ウクライナ情勢に言及し、キエフ政権と西側諸国がロシアの解決案を受け入れれば「即時停戦が可能」と指摘した。