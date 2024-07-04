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インド首相、8日からロシア訪問　首脳会談へ
インド首相、8日からロシア訪問　首脳会談へ
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インドのナレンドラ・モディ首相が今月8、9両日にロシアを公式訪問し、ウラジーミル・プーチン大統領と首脳会談を行う。4日、露大統領府が発表した。 2024年7月4日, Sputnik 日本
2024-07-04T20:03+0900
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インド首相、8日からロシア訪問　首脳会談へ

2024年7月4日, 20:03
© POOL / メディアバンクへ移行Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - Sputnik 日本, 1920, 04.07.2024
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インドのナレンドラ・モディ首相が今月8、9両日にロシアを公式訪問し、ウラジーミル・プーチン大統領と首脳会談を行う。4日、露大統領府が発表した。
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