https://sputniknews.jp/20240704/f35-18755128.html
青森・三沢基地に米軍F35戦闘機の配備計画
青森・三沢基地に米軍F35戦闘機の配備計画
Sputnik 日本
米国防総省は3日、三沢基地（青森県）のF16戦闘機36機を、F35ステルス戦闘機48機に置き換える計画を発表した。共同通信が報じた。 2024年7月4日, Sputnik 日本
2024-07-04T10:54+0900
2024-07-04T10:54+0900
2024-07-04T10:54+0900
国内
自衛隊
米国
軍事
軍事基地
戦闘機
f-35
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/09/15/17155797_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_ac763b20a0863e357cfa5f05c3461c35.jpg
米軍が三沢基地にF35戦闘機を配備するのは初めて。F16戦闘機よりもエンジン音が大きく機数も増加するため、騒音などの地元負担の拡大が懸念されると同紙は指摘している。三沢基地には航空自衛隊のF35戦闘機が配備されている。2019年4月には青森県沖で、航空自衛隊所属のステルス戦闘機F35Aが墜落し、パイロット1人が死亡する事故が発生。その後もF35は世界各国で技術的トラブルや墜落事故が相次いでいる。
https://sputniknews.jp/20240704/18753983.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/09/15/17155797_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fce26e2fe81c54b2b1a0a2a3d649ff39.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
国内, 自衛隊, 米国, 軍事, 軍事基地, 戦闘機, f-35
国内, 自衛隊, 米国, 軍事, 軍事基地, 戦闘機, f-35
青森・三沢基地に米軍F35戦闘機の配備計画
米国防総省は3日、三沢基地（青森県）のF16戦闘機36機を、F35ステルス戦闘機48機に置き換える計画を発表した。共同通信が報じた。
米軍が三沢基地にF35戦闘機を配備するのは初めて。
F16戦闘機よりもエンジン音が大きく機数も増加するため、騒音などの地元負担の拡大が懸念されると同紙は指摘している。
三沢基地には航空自衛隊のF35戦闘機が配備されている。2019年4月には青森県沖で、航空自衛隊所属のステルス戦闘機F35Aが墜落し、パイロット1人が死亡する事故が発生。その後もF35は世界各国で技術的トラブルや墜落事故が相次いでいる。