https://sputniknews.jp/20240704/f35-18755128.html

青森・三沢基地に米軍F35戦闘機の配備計画

青森・三沢基地に米軍F35戦闘機の配備計画

Sputnik 日本

米国防総省は3日、三沢基地（青森県）のF16戦闘機36機を、F35ステルス戦闘機48機に置き換える計画を発表した。共同通信が報じた。 2024年7月4日, Sputnik 日本

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米軍が三沢基地にF35戦闘機を配備するのは初めて。F16戦闘機よりもエンジン音が大きく機数も増加するため、騒音などの地元負担の拡大が懸念されると同紙は指摘している。三沢基地には航空自衛隊のF35戦闘機が配備されている。2019年4月には青森県沖で、航空自衛隊所属のステルス戦闘機F35Aが墜落し、パイロット1人が死亡する事故が発生。その後もF35は世界各国で技術的トラブルや墜落事故が相次いでいる。

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