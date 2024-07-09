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プーチン大統領 モディ印首相と木立の中で歓談中
プーチン大統領 モディ印首相と木立の中で歓談中
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プーチン大統領はインドのモディ首相をノヴォ・オガレヴォにある大統領官邸に招いた。両首脳は非公式的な雰囲気でティータイムを楽しみながら歓談している。 写真はクレムリンが公表。 2024年7月9日, Sputnik 日本
2024-07-09T02:10+0900
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インド
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インド, ウラジーミル・プーチン, ロシア, 訪問
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プーチン大統領 モディ印首相と木立の中で歓談中
プーチン大統領はインドのモディ首相をノヴォ・オガレヴォにある大統領官邸に招いた。両首脳は非公式的な雰囲気でティータイムを楽しみながら歓談している。 写真はクレムリンが公表。