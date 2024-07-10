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モディ首相　来年にプーチン大統領をインドに招待
https://sputniknews.jp/20240710/18790150.html
プーチン・モディ両首相会談の内容、成果＝ラブロフ外相
プーチン・モディ両首相会談の内容、成果＝ラブロフ外相
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2024年7月10日, Sputnik 日本
2024-07-10T00:11+0900
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プーチン・モディ両首相会談の内容、成果＝ラブロフ外相

2024年7月10日, 00:11 (更新: 2024年7月10日, 00:14)
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プーチン・モディ両首相会談の内容、成果＝ラブロフ外相 - Sputnik 日本, 1920, 10.07.2024
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インドとロシアはおびただしい数の取引をはじめとして多くの協力プランを抱えている。
プーチン、モディ両首脳は国際情勢について意見を交換し、G20とBRICSの枠内での協力を話し合った。
両首脳の尽力でG20の議題がウクライナ化される試みを防ぐことができた。
モディ首相は露カザン市で開催のBRICSサミットに参加する。
モディ首相の訪露のおかげで、ロシア・インド間の特別優遇戦略パートナーシップ推進のための具体的課題の提示ができた。
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