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イエメン首都に100万人、ハマス最高指導者の死を悼む
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中東イエメンの首都には100万人以上の市民が集まった。市民はガザ地区への連帯を示したほか、イスラエル軍のピンポイント空爆により暗殺された「ハマス」最高指導者、ハニヤ氏の死を悼んだ。 2024年8月3日, Sputnik 日本
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イエメン首都に100万人、ハマス最高指導者の死を悼む
2024年8月3日, 09:08 (更新: 2024年8月3日, 10:15)
中東イエメンの首都には100万人以上の市民が集まった。市民はガザ地区への連帯を示したほか、イスラエル軍のピンポイント空爆により暗殺された「ハマス」最高指導者、ハニヤ氏の死を悼んだ。