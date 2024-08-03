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イランによる報復を懸念して米国がイスラエルへの支援強化、巡洋艦などを追加派遣へ
イランによる報復を懸念して米国がイスラエルへの支援強化、巡洋艦などを追加派遣へ
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イスラエルがパレスチナで活動するイスラム組織「ハマス」の最高指導者、ハニヤ氏を殺害したことにより中東で緊張が更に高まることを受け、米国防総省はイスラエルへの支援を強化するため、巡洋艦などを追加派遣する。 2024年8月3日, Sputnik 日本
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オースティン国防長官は2日、イスラエルの防衛を支援し、不測の事態に対応できるようにするため、米軍に態勢強化を指示した。具体的には、巡洋艦や駆逐艦を中東地域などに追加派遣するほか、戦闘機部隊を中東地域に追加で派遣し、防空支援能力を強化する。オースティン長官は2日、イスラエルのガラント国防相と電話で会談し、イスラエルを防衛する米国の揺るぎない支援を強調し、追加支援の内容についても伝えたという。
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イランによる報復を懸念して米国がイスラエルへの支援強化、巡洋艦などを追加派遣へ
2024年8月3日, 13:47 (更新: 2024年8月3日, 14:27)
イスラエルがパレスチナで活動するイスラム組織「ハマス」の最高指導者、ハニヤ氏を殺害したことにより中東で緊張が更に高まることを受け、米国防総省はイスラエルへの支援を強化するため、巡洋艦などを追加派遣する。
オースティン国防長官は2日、イスラエルの防衛を支援し、不測の事態に対応できるようにするため、米軍に態勢強化を指示した。
具体的には、巡洋艦や駆逐艦を中東地域などに追加派遣するほか、戦闘機部隊を中東地域に追加で派遣し、防空支援能力を強化する。
オースティン長官は2日、イスラエルのガラント国防相と電話で会談し、イスラエルを防衛する米国の揺るぎない支援を強調し、追加支援の内容についても伝えたという。