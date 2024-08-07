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ウクライナはクルスク州で大規模な扇動行為を行った＝プーチン大統領
ウクライナはクルスク州で大規模な扇動行為を行った＝プーチン大統領
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キエフ政権はクルスク州で武力挑発を行い、民間人に対して無差別に発砲している。プーチン大統領は8月6日、ウクライナ軍がクルスク州に侵入し攻撃しようとしたことについて、こうコメントした。 2024年8月7日, Sputnik 日本
2024-08-07T22:29+0900
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また、プーチン大統領はロシア政府の閣僚との会議で、クルスク州の状況について治安当局の責任者と会合を開くと述べた。
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ウクライナはクルスク州で大規模な扇動行為を行った＝プーチン大統領

2024年8月7日, 22:29
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プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 07.08.2024
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キエフ政権はクルスク州で武力挑発を行い、民間人に対して無差別に発砲している。プーチン大統領は8月6日、ウクライナ軍がクルスク州に侵入し攻撃しようとしたことについて、こうコメントした。
また、プーチン大統領はロシア政府の閣僚との会議で、クルスク州の状況について治安当局の責任者と会合を開くと述べた。

これに先立ち、ロシア国防省は、クルスク州の国境付近でウクライナ軍の武装部隊が壊滅した、と報告した。 発表によれば、ウクライナ軍の損害は軍人260人、装甲車50台である。

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