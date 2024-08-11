https://sputniknews.jp/20240811/20--18950696.html
日本の金メダル、20個の目標到達 パリ五輪
日本の金メダル、20個の目標到達 パリ五輪
Sputnik 日本
パリ五輪の日本のメダル獲得数が確定した。金メダル数とメダル総数はいずれも海外開催の五輪で最多だった。 2024年8月11日, Sputnik 日本
2024-08-11T23:55+0900
2024-08-11T23:55+0900
2024-08-11T23:55+0900
国内
スポーツ
https://cdn1.img.sputniknews.jp/images/sharing/article/jpn/18950696.jpg?1723388150
日本は目標としていた金メダル20個に到達し、海外開催の五輪では2004年アテネ五輪の16個を上回る最多となった。自国開催となった2021年東京五輪では金メダル27個を獲得、メダル総数は58個といずれも過去最多を記録した。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
国内, スポーツ
日本の金メダル、20個の目標到達 パリ五輪
パリ五輪の日本のメダル獲得数が確定した。金メダル数とメダル総数はいずれも海外開催の五輪で最多だった。
日本は目標としていた金メダル20個に到達し、海外開催の五輪では2004年アテネ五輪の16個を上回る最多となった。自国開催となった2021年東京五輪では金メダル27個を獲得、メダル総数は58個といずれも過去最多を記録した。