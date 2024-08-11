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日本の金メダル、20個の目標到達 パリ五輪

日本の金メダル、20個の目標到達 パリ五輪

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パリ五輪の日本のメダル獲得数が確定した。金メダル数とメダル総数はいずれも海外開催の五輪で最多だった。 2024年8月11日, Sputnik 日本

2024-08-11T23:55+0900

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日本は目標としていた金メダル20個に到達し、海外開催の五輪では2004年アテネ五輪の16個を上回る最多となった。自国開催となった2021年東京五輪では金メダル27個を獲得、メダル総数は58個といずれも過去最多を記録した。

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