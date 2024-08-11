日本政府が強く抗議　韓国調査船が竹島周辺のEEZ内で活動

韓国の調査船による竹島付近での海洋調査活動は6月にも確認されている。 4月末にも韓国の野党「共に民主党」の17人が竹島に上陸しており、日本外務省は在日韓国大使館に対して、竹島は史実上も国際法上も「明らかに日本固有の領土である」として、厳重な抗議を申し入れていた。