https://sputniknews.jp/20240811/eez-18948939.html
日本政府が強く抗議 韓国調査船が竹島周辺のEEZ内で活動
日本政府が強く抗議 韓国調査船が竹島周辺のEEZ内で活動
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日本外務省は11日、島根県の竹島（韓国名・独島）南西の日本の排他的経済水域（EEZ）内で、韓国の調査船が事前の同意なく海洋調査とみられる活動を行ったとして韓国側に抗議したと発表した。 2024年8月11日, Sputnik 日本
2024-08-11T19:29+0900
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外務省によると、韓国調査船「海洋2000」がワイヤーのようなものを海中に投入しているのを確認した。韓国側から日本に対して事前の同意申請はなかったという。このため、鯰博行アジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使に対して「事前の同意なく調査が行われたことは受け入れられず、即時に中止するべきだ」と強く抗議した。また、山本文土駐韓公使も韓国外務省に同様の抗議を行ったという。
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日本政府が強く抗議 韓国調査船が竹島周辺のEEZ内で活動
日本外務省は11日、島根県の竹島（韓国名・独島）南西の日本の排他的経済水域（EEZ）内で、韓国の調査船が事前の同意なく海洋調査とみられる活動を行ったとして韓国側に抗議したと発表した。
外務省によると、韓国調査船「海洋2000」がワイヤーのようなものを海中に投入しているのを確認した。
韓国側から日本に対して事前の同意申請はなかったという。
このため、鯰博行アジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使に対して「事前の同意なく調査が行われたことは受け入れられず、即時に中止するべきだ」と強く抗議した。また、山本文土駐韓公使も韓国外務省に同様の抗議を行ったという。
韓国の調査船による竹島付近での海洋調査活動は6月にも確認されている。 4月末にも韓国の野党「共に民主党」の17人が竹島に上陸しており、日本外務省は在日韓国大使館に対して、竹島は史実上も国際法上も「明らかに日本固有の領土である」として、厳重な抗議を申し入れていた。