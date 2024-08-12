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ウクライナはクルスク州攻撃で交渉の有利な立場獲得を画策＝プーチン大統領
ウクライナはクルスク州攻撃で交渉の有利な立場獲得を画策＝プーチン大統領
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クルスク州の状況はなぜウクライナ政権がロシアと仲介者らの和平案を拒絶したのか、その理由を示している。ロシアのプーチン大統領はクルスク州情勢についての緊急会議でこう指摘した。 2024年8月12日, Sputnik 日本
2024-08-12T22:15+0900
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ウクライナはクルスク州攻撃で交渉の有利な立場獲得を画策＝プーチン大統領
クルスク州の状況はなぜウクライナ政権がロシアと仲介者らの和平案を拒絶したのか、その理由を示している。ロシアのプーチン大統領はクルスク州情勢についての緊急会議でこう指摘した。