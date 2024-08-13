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パレスチナ大統領がモスクワ公式訪問開始へ
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パレスチナ自治政府のマフムード・アッバース大統領は8月13日、プーチン大統領と会談を行う。 2024年8月13日, Sputnik 日本
2024-08-13T01:43+0900
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両首脳はロシアとパレスチナの協力と、パレスチナとイスラエルの紛争解決、特にガザ地区情勢について話し合う。
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