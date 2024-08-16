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プーチン大統領、18～19日にアゼルバイジャン訪問へ
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会談ではロシアとアゼルバイジャンの戦略的パートナーシップや同盟関係の更なる発展、また焦眉の国際問題及び地域問題が議論される見込み。 2024年8月16日, Sputnik 日本
2024-08-16T21:19+0900
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ロシア, ウラジーミル・プーチン, アゼルバイジャン, 政治, 国際, 訪問
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プーチン大統領、18～19日にアゼルバイジャン訪問へ

2024年8月16日, 21:19
© Sputnik / Pavel Bednyakov / メディアバンクへ移行アゼルバイジャンのアリエフ大統領とロシアのプーチン大統領
アゼルバイジャンのアリエフ大統領とロシアのプーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 16.08.2024
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会談ではロシアとアゼルバイジャンの戦略的パートナーシップや同盟関係の更なる発展、また焦眉の国際問題及び地域問題が議論される見込み。

今年4月、アゼルバイジャンのアリエフ大統領はプーチン大統領の招きでモスクワを公式訪問した。

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