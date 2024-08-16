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プーチン大統領、18～19日にアゼルバイジャン訪問へ
プーチン大統領、18～19日にアゼルバイジャン訪問へ
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会談ではロシアとアゼルバイジャンの戦略的パートナーシップや同盟関係の更なる発展、また焦眉の国際問題及び地域問題が議論される見込み。 2024年8月16日, Sputnik 日本
2024-08-16T21:19+0900
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プーチン大統領、18～19日にアゼルバイジャン訪問へ
会談ではロシアとアゼルバイジャンの戦略的パートナーシップや同盟関係の更なる発展、また焦眉の国際問題及び地域問題が議論される見込み。
今年4月、アゼルバイジャンのアリエフ大統領はプーチン大統領の招きでモスクワを公式訪問した。