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プーチンプ大統領がバクーに到着 公式訪問開始
プーチンプ大統領がバクーに到着 公式訪問開始
Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領が18日、アゼルバイジャンの首都バクーに到着、2日間にわたる公式訪問を開始した。 2024年8月19日, Sputnik 日本
2024-08-19T02:13+0900
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19日にはアゼルバイジャンのアリエフ大統領と会談を行う。会談では、前半は少人数で、後半は人数を拡大して意見を交わす見込み。共同文書の署名式やプーチン大統領とアリエフ大統領による共同記者会見も予定されている。
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プーチンプ大統領がバクーに到着 公式訪問開始
2024年8月19日, 02:13 (更新: 2024年8月19日, 02:19)
ロシアのプーチン大統領が18日、アゼルバイジャンの首都バクーに到着、2日間にわたる公式訪問を開始した。
19日にはアゼルバイジャンのアリエフ大統領と会談を行う。会談では、前半は少人数で、後半は人数を拡大して意見を交わす見込み。
共同文書の署名式やプーチン大統領とアリエフ大統領による共同記者会見も予定されている。