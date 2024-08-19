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プーチン氏、アゼルバイジャン大統領と首脳会談
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アゼルバイジャンを訪問中のロシアのプーチン大統領は19日、アリエフ大統領とバクー郊外の大統領公邸で会談した。 2024年8月19日, Sputnik 日本
2024-08-19T19:27+0900
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プーチン大統領は会談冒頭で、ナゴルノ・カラバフ問題でアゼルバイジャンと対立するアルメニアのパシニャン首相に対し、今回の議論の内容を伝えると述べ、和平調停に協力する姿勢を改めて示した。
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プーチン氏、アゼルバイジャン大統領と首脳会談

2024年8月19日, 19:27
© Sputnik / Grigory Sysoev / メディアバンクへ移行プーチン大統領とアリエフ大統領
プーチン大統領とアリエフ大統領 - Sputnik 日本, 1920, 19.08.2024
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アゼルバイジャンを訪問中のロシアのプーチン大統領は19日、アリエフ大統領とバクー郊外の大統領公邸で会談した。
プーチン大統領は会談冒頭で、ナゴルノ・カラバフ問題でアゼルバイジャンと対立するアルメニアのパシニャン首相に対し、今回の議論の内容を伝えると述べ、和平調停に協力する姿勢を改めて示した。
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