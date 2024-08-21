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プーチン大統領がチェチェンを訪問、初代首長の墓に献花
プーチン大統領がチェチェンを訪問、初代首長の墓に献花
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プーチン大統領は20日夜、チェチェン共和国を訪問し、栄誉賞「ロシア連邦英雄」を受賞した、同共和国初代大統領、アフマト・カディロフ(1951-2004)の墓を訪れた。 2024年8月21日, Sputnik 日本
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プーチン大統領は献花し、追悼の意を表した。大統領は故人を「友人」と呼び、「非常に礼儀正しく、実に勇敢な人物」と語ったほか、チェチェン人民のために多大な貢献をしたと強調した。そしてチェチェン共和国の平和はひとえにアフマト・カディロフの功績であるとも指摘した。 アフマト・カディロフ氏は2004年5月9日、チェチェン共和国の首都グロズヌイにあるスタジアム「ジナモ」で起きたテロ攻撃で暗殺された。
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プーチン大統領がチェチェンを訪問、初代首長の墓に献花
2024年8月21日, 10:43 (更新: 2024年8月21日, 11:02)
プーチン大統領は20日夜、チェチェン共和国を訪問し、栄誉賞「ロシア連邦英雄」を受賞した、同共和国初代大統領、アフマト・カディロフ(1951-2004)の墓を訪れた。
プーチン大統領は献花し、追悼の意を表した。大統領は故人を「友人」と呼び、「非常に礼儀正しく、実に勇敢な人物」と語ったほか、チェチェン人民のために多大な貢献をしたと強調した。そしてチェチェン共和国の平和はひとえにアフマト・カディロフの功績であるとも指摘した。
アフマト・カディロフ氏は2004年5月9日、チェチェン共和国の首都グロズヌイにあるスタジアム「ジナモ」で起きたテロ攻撃で暗殺された。