日本
https://sputniknews.jp/20240822/18999780.html
ウクライナ軍　クルスク原発へ攻撃を図る＝プーチン大統領
ウクライナ軍　クルスク原発へ攻撃を図る＝プーチン大統領
Sputnik 日本
プーチン大統領は、クルスク原発へのウクライナ軍の攻撃の試みについては国際原子力機関（IAEA）にすでに通知しており、同原発の状況判断のためにIAEAの専門家の派遣に期待を表した。 2024年8月22日, Sputnik 日本
2024-08-22T23:13+0900
2024-08-22T23:13+0900
ウラジーミル・プーチン
ウクライナ
iaea
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/08/16/18999627_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e03cead08c996044791aeac958d7ffe.jpg
プーチン大統領はウクライナと国境を接するクルスク、ベルゴロド、ブリャンスクの3州の状況について話し合うため、閣僚らと懇談を行っている。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/08/16/18999627_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd857b95bd4302dbd23b6df423f2f36b.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ウラジーミル・プーチン, ウクライナ, iaea
ウラジーミル・プーチン, ウクライナ, iaea

ウクライナ軍　クルスク原発へ攻撃を図る＝プーチン大統領

2024年8月22日, 23:13
© POOL / メディアバンクへ移行プーチン大統領
プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 22.08.2024
© POOL
/
メディアバンクへ移行
サイン
プーチン大統領は、クルスク原発へのウクライナ軍の攻撃の試みについては国際原子力機関（IAEA）にすでに通知しており、同原発の状況判断のためにIAEAの専門家の派遣に期待を表した。
プーチン大統領はウクライナと国境を接するクルスク、ベルゴロド、ブリャンスクの3州の状況について話し合うため、閣僚らと懇談を行っている。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала