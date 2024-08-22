https://sputniknews.jp/20240822/18999780.html
ウクライナ軍 クルスク原発へ攻撃を図る＝プーチン大統領
ウクライナ軍 クルスク原発へ攻撃を図る＝プーチン大統領
Sputnik 日本
プーチン大統領は、クルスク原発へのウクライナ軍の攻撃の試みについては国際原子力機関（IAEA）にすでに通知しており、同原発の状況判断のためにIAEAの専門家の派遣に期待を表した。 2024年8月22日, Sputnik 日本
2024-08-22T23:13+0900
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プーチン大統領はウクライナと国境を接するクルスク、ベルゴロド、ブリャンスクの3州の状況について話し合うため、閣僚らと懇談を行っている。
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ウクライナ軍 クルスク原発へ攻撃を図る＝プーチン大統領
プーチン大統領は、クルスク原発へのウクライナ軍の攻撃の試みについては国際原子力機関（IAEA）にすでに通知しており、同原発の状況判断のためにIAEAの専門家の派遣に期待を表した。
プーチン大統領はウクライナと国境を接するクルスク、ベルゴロド、ブリャンスクの3州の状況について話し合うため、閣僚らと懇談を行っている。