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プーチン大統領 9月3日にモンゴルを公式訪問
プーチン大統領 9月3日にモンゴルを公式訪問
Sputnik 日本
プーチン大統領のモンゴル公式訪問は同国のオフナー・フレルスフ大統領の招待で実現する。クレムリン報道部が明らかにした。 2024年8月29日, Sputnik 日本
2024-08-29T23:39+0900
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クレムリン報道部によれば、両首脳は露モンゴル間の今後の関係拡大を話し合う他、焦眉の国際、地域問題について意見を交換し、双方向の文書の調印を行う。プーチン大統領はまた、満州国とモンゴル人民共和国の間の国境線をめぐる紛争「ノモンハン事件」で、ソ連軍とモンゴル軍が合同で日本の軍国主義者らに対して勝利を収めてから85年を祝う式典に参加する。
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プーチン大統領 9月3日にモンゴルを公式訪問
プーチン大統領のモンゴル公式訪問は同国のオフナー・フレルスフ大統領の招待で実現する。クレムリン報道部が明らかにした。
クレムリン報道部によれば、両首脳は露モンゴル間の今後の関係拡大を話し合う他、焦眉の国際、地域問題について意見を交換し、双方向の文書の調印を行う。
プーチン大統領はまた、満州国とモンゴル人民共和国の間の国境線をめぐる紛争「ノモンハン事件」で、ソ連軍とモンゴル軍が合同で日本の軍国主義者らに対して勝利を収めてから85年を祝う式典に参加する。