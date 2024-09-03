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プーチン氏、モンゴル大統領が出迎え
プーチン氏、モンゴル大統領が出迎え
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ロシアのプーチン大統領は3日、訪問先のモンゴル・ウランバートルでフレルスフ大統領と会談した。政府宮殿前では歓迎式典が行われた。 2024年9月3日, Sputnik 日本
2024-09-03T16:34+0900
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モンゴルは国際刑事裁判所（ICC）ローマ規程の締約国。ICCはプーチン大統領の「逮捕状」を発行していたが、ペスコフ大統領報道官は「モンゴル訪問でその問題はない」と述べていた。ロシアはICC非加盟で、その管轄権を認めていない。また、米国や中国、インドなども批准していない。
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プーチン氏、モンゴル大統領が出迎え
2024年9月3日, 16:34 (更新: 2024年9月3日, 16:35)
ロシアのプーチン大統領は3日、訪問先のモンゴル・ウランバートルでフレルスフ大統領と会談した。政府宮殿前では歓迎式典が行われた。
モンゴルは国際刑事裁判所（ICC）ローマ規程の締約国。ICCはプーチン大統領の「逮捕状」を発行していたが、ペスコフ大統領報道官は「モンゴル訪問でその問題はない」と述べていた。
ロシアはICC非加盟で、その管轄権を認めていない。また、米国や中国、インドなども批准していない。