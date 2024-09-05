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日本のメディアは西側偏重 事実を掘り下げず、失望＝一水会代表
日本のメディアは西側偏重 事実を掘り下げず、失望＝一水会代表
Sputnik 日本
日本の政治団体「一水会」代表の木村三浩氏がスプートニクのインタビューに応じ、ロシアのプーチン大統領のモンゴル訪問に関する日本のメディアの報じ方について見解を語った。 2024年9月5日, Sputnik 日本
2024-09-05T13:50+0900
2024-09-05T15:02+0900
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日本のメディアは西側偏重 事実を掘り下げず、失望＝一水会代表

2024年9月5日, 13:50 (更新: 2024年9月5日, 15:02)
© Sputnik / Screenshot「一水会」の木村三浩代表
「一水会」の木村三浩代表 - Sputnik 日本, 1920, 05.09.2024
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日本の政治団体「一水会」代表の木村三浩氏がスプートニクのインタビューに応じ、ロシアのプーチン大統領のモンゴル訪問に関する日本のメディアの報じ方について見解を語った。
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