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米国はアジア太平洋地域で軍事プレゼンスを拡大 口実は露中抑止 プーチン大統領

米国はアジア太平洋地域で軍事プレゼンスを拡大 口実は露中抑止 プーチン大統領

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米国は目に見える軍事的優位を得ようとし、それによってアジア太平洋地域の既存のパワーバランスを崩し、軍拡競争を引き起こしている。ロシアのプーチン大統領はOcean-2024軍事演習の開幕式でこう述べた。 2024年9月11日, Sputnik 日本

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プーチン大統領はまた、米国とその同盟国はすでにアジア太平洋地域への中・短距離ミサイルの移転を構築していると指摘した。

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