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米国はアジア太平洋地域で軍事プレゼンスを拡大 口実は露中抑止 プーチン大統領
米国はアジア太平洋地域で軍事プレゼンスを拡大 口実は露中抑止 プーチン大統領
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米国は目に見える軍事的優位を得ようとし、それによってアジア太平洋地域の既存のパワーバランスを崩し、軍拡競争を引き起こしている。ロシアのプーチン大統領はOcean-2024軍事演習の開幕式でこう述べた。 2024年9月11日, Sputnik 日本
2024-09-11T01:40+0900
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プーチン大統領はまた、米国とその同盟国はすでにアジア太平洋地域への中・短距離ミサイルの移転を構築していると指摘した。
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米国はアジア太平洋地域で軍事プレゼンスを拡大 口実は露中抑止 プーチン大統領
米国は目に見える軍事的優位を得ようとし、それによってアジア太平洋地域の既存のパワーバランスを崩し、軍拡競争を引き起こしている。ロシアのプーチン大統領はOcean-2024軍事演習の開幕式でこう述べた。
プーチン大統領はまた、米国とその同盟国はすでにアジア太平洋地域への中・短距離ミサイルの移転を構築していると指摘した。
「Ocean-2024」演習は9月10日から16日まで、太平洋、北極海、地中海、カスピ海、バルト海の海域で行われる。