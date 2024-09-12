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34カ国がBRICSに関心＝プーチン露大統領
34カ国がBRICSに関心＝プーチン露大統領
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は12日、サンクトペテルブルクでBRICS安全保障担当高官会議の各国代表らと会見。「世界34カ国がBRICS参加に関心を示している」と述べ、枠組みの拡大を強調した。 2024年9月12日, Sputnik 日本
2024-09-12T19:55+0900
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34カ国がBRICSに関心＝プーチン露大統領
2024年9月12日, 19:55 (更新: 2024年9月12日, 19:56)
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は12日、サンクトペテルブルクでBRICS安全保障担当高官会議の各国代表らと会見。「世界34カ国がBRICS参加に関心を示している」と述べ、枠組みの拡大を強調した。