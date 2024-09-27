https://sputniknews.jp/20240927/19139337.html

高市氏がリード 石破氏との決選投票へ 自民党総裁選

高市氏がリード 石破氏との決選投票へ 自民党総裁選

Sputnik 日本

自民党総裁選は27日、第1回投票の結果、高市早苗氏が181票、石破茂氏が154票を集めて決選投票に進んだ。 2024年9月27日, Sputnik 日本

2024-09-27T14:45+0900

2024-09-27T14:45+0900

2024-09-27T14:45+0900

国内

政治

自民党

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/1b/19138770_0:27:3071:1754_1920x0_80_0_0_8c7a17f186dfb22690d8173dfb2badab.jpg

各候補者の得票数は以下の通り。括弧内は議員票、党員票の内訳。第1回投票では、1人1票の国会議員票（367票）と比例方式で配分される全国約110万人の党員票（368票）の計735票で争われた。第1回投票で過半数に届く候補者がいなかったため、上位2人の決選投票が行われる。決選投票では1人1票の国会議員票に加え、都道府県ごとに得票率が最も高かった候補が獲得する47票の党員票の合計得票数で新総裁を選出する。

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国内, 政治, 自民党