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高市氏がリード　石破氏との決選投票へ　自民党総裁選
高市氏がリード　石破氏との決選投票へ　自民党総裁選
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自民党総裁選は27日、第1回投票の結果、高市早苗氏が181票、石破茂氏が154票を集めて決選投票に進んだ。 2024年9月27日, Sputnik 日本
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各候補者の得票数は以下の通り。括弧内は議員票、党員票の内訳。第1回投票では、1人1票の国会議員票（367票）と比例方式で配分される全国約110万人の党員票（368票）の計735票で争われた。第1回投票で過半数に届く候補者がいなかったため、上位2人の決選投票が行われる。決選投票では1人1票の国会議員票に加え、都道府県ごとに得票率が最も高かった候補が獲得する47票の党員票の合計得票数で新総裁を選出する。
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高市氏がリード　石破氏との決選投票へ　自民党総裁選

2024年9月27日, 14:45
© AP Photo / Hiro Komae/Pool投票する高市氏
投票する高市氏 - Sputnik 日本, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Hiro Komae/Pool
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自民党総裁選は27日、第1回投票の結果、高市早苗氏が181票、石破茂氏が154票を集めて決選投票に進んだ。
各候補者の得票数は以下の通り。括弧内は議員票、党員票の内訳。
高市早苗氏＝181票（72票＋109票）
石破茂氏＝154票（46票＋108票）
小泉進次郎氏＝136票（75票＋61票）
林芳正氏＝65票（38票＋27票）
小林鷹之氏＝60票（41票＋19票）
茂木敏充氏＝47票（34票＋13票）
上川陽子氏＝40票（23票＋17票）
河野太郎氏＝30票（22票＋8票）
加藤勝信氏＝22票（16票＋6票）
第1回投票では、1人1票の国会議員票（367票）と比例方式で配分される全国約110万人の党員票（368票）の計735票で争われた。
第1回投票で過半数に届く候補者がいなかったため、上位2人の決選投票が行われる。決選投票では1人1票の国会議員票に加え、都道府県ごとに得票率が最も高かった候補が獲得する47票の党員票の合計得票数で新総裁を選出する。
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