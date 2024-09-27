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「東京ゲームショウ2024」が開幕、過去最大規模！
「東京ゲームショウ2024」が開幕、過去最大規模！
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スプートニク特派員が幕張メッセでスタートした日本最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2024」を見学、ゲーム業界の様々な新商品をcheckした。今年の東京ゲームショウは、「ゲームで世界に先駆けろ。」がテーマ。過去最大の731社が出展。 2024年9月27日, Sputnik 日本
2024-09-27T08:19+0900
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26日と27日はビジネスデイでゲームビジネス関係者のみ。一般公開は28日と29日となっている。
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「東京ゲームショウ2024」が開幕、過去最大規模！
2024年9月27日, 08:19 (更新: 2024年9月27日, 09:16)
スプートニク特派員が幕張メッセでスタートした日本最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2024」を見学、ゲーム業界の様々な新商品をcheckした。今年の東京ゲームショウは、「ゲームで世界に先駆けろ。」がテーマ。過去最大の731社が出展。
26日と27日はビジネスデイでゲームビジネス関係者のみ。一般公開は28日と29日となっている。