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石破茂氏が自民党新総裁に 5度目の正直
石破茂氏が自民党新総裁に 5度目の正直
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自民党総裁選は27日午後、決選投票で #石破茂 氏が215票（議員票189票＋地方票26票）を獲得し、新総裁に選出された。敗れた高市早苗氏は194票（173票＋21票）だった。石破氏は来月1日に召集される臨時国会で、首相に指名される見通し。 2024年9月27日, Sputnik 日本
2024-09-27T15:45+0900
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第1回投票では高市氏が181票、石破氏が154票を得票したが、決選投票で石破氏の逆転勝利となった。石破氏は選出された後の挨拶で「この日本国をもう一度皆が笑顔で過ごせる、安全で安心な国にするために全身全霊を尽くす」と決意を述べた。石破氏は67歳。衆院鳥取1区選出の当選12回のベテラン。今回で総裁選は5度目の挑戦だった。これまで防衛相、農林水産相、自民党幹事長などを歴任した。
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石破茂氏が自民党新総裁に 5度目の正直
自民党総裁選は27日午後、決選投票で #石破茂 氏が215票（議員票189票＋地方票26票）を獲得し、新総裁に選出された。敗れた高市早苗氏は194票（173票＋21票）だった。石破氏は来月1日に召集される臨時国会で、首相に指名される見通し。
第1回投票では高市氏が181票、石破氏が154票を得票したが、決選投票で石破氏の逆転勝利となった。
石破氏は選出された後の挨拶で「この日本国をもう一度皆が笑顔で過ごせる、安全で安心な国にするために全身全霊を尽くす」と決意を述べた。
石破氏は67歳。衆院鳥取1区選出の当選12回のベテラン。今回で総裁選は5度目の挑戦だった。これまで防衛相、農林水産相、自民党幹事長などを歴任した。