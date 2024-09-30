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新地域のロシア編入から2年 プーチン大統領がメッセージ
新地域のロシア編入から2年 プーチン大統領がメッセージ
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ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、ザポロジエ州、ヘルソン州の4地域がロシアに編入されてから2年を迎えるのにあたり、プーチン露大統領は国民向けメッセージを発表した。 2024年9月30日, Sputnik 日本
2024-09-30T19:30+0900
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プーチン大統領の発言要旨
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ロシア, ウクライナ, ドンバス, ウラジーミル・プーチン
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新地域のロシア編入から2年 プーチン大統領がメッセージ
ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、ザポロジエ州、ヘルソン州の4地域がロシアに編入されてから2年を迎えるのにあたり、プーチン露大統領は国民向けメッセージを発表した。
2014年以降のドンバスでの事態の発展は、特別軍事作戦の必要性とその解放的性格を完全に裏付けるものとなった。
西側のエリートらはウクライナを植民地化し、ロシアを狙う軍事拠点に変えた。
新地域の住民らはウクライナで起こった国家転覆に反対し、ロシアから彼らを永遠に引き離そうとしたネオナチ独裁政権に抵抗した。
2022年9月23～27日に行われた住民投票の結果、当時ロシアが独立国として承認していたドネツク、ルガンスク両人民共和国の露編入と、ザポロジエ、ヘルソン両州のウクライナからの分離及びロシアへの編入が決定した。30日にはモスクワのクレムリンで、プーチン大統領と4地域首長による編入文書の調印が行われた。