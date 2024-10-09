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プーチン大統領 CISサミットでの演説の主旨
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2024年10月9日, Sputnik 日本
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ウラジーミル・プーチン, 政治, 国際, cis
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プーチン大統領 CISサミットでの演説の主旨
2024年10月9日, 01:28
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CIS（独立国家共同体）とBRICSの協力は国際問題におけるCISの立場を強化する。
CISの領域においては相互決済に国家通貨の使用が拡大している。今日、その割合は85％を超え、拡大の一途をたどっている。
2024年上半期、CIS諸国全体のGDPは4.7％拡大した。
CIS諸国間の緊密な連携は外交路線において重要な意味を持つ。
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