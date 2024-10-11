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プーチン大統領がトルクメニスタンに到着、国際フォーラムに参加

プーチン大統領がトルクメニスタンに到着、国際フォーラムに参加

Sputnik 日本

ロシアのプーチン大統領が実務訪問でトルクメニスタンに到着した。 2024年10月11日, Sputnik 日本

2024-10-11T12:12+0900

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プーチン大統領はアシガバートで開催される国際フォーラム「時代と文明の関係－平和と発展の基礎」に参加する。このイベントは、トルクメニスタンの国民的詩人であり思想家、マグトゥムグリの生誕300周年を記念して開催される。このフォーラムにはカザフスタン、キルギス、モンゴル、タジキスタン、ウズベキスタン、その他多くの代表が出席する。プーチン大統領はこのフォーラムでイランのペゼシュキアン大統領と会談する。

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