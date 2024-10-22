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プーチン大統領「通訳なしでも分かる」　モディ印首相と会談
プーチン大統領「通訳なしでも分かる」　モディ印首相と会談
Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領は22日、BRICSサミットが開かれている露カザンで、インドのモディ首相と会談した。 2024年10月22日, Sputnik 日本
2024-10-22T21:07+0900
2024-10-22T21:08+0900
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会談冒頭で発言を通訳が訳し始めると、プーチン大統領は「私達の関係であれば、私が思うに、もう全てお分かりのことでしょう」と冗談を飛ばし、会議室が笑いに包まれる場面もあった。
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プーチン大統領「通訳なしでも分かる」　モディ印首相と会談

2024年10月22日, 21:07 (更新: 2024年10月22日, 21:08)
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プーチン大統領とモディ首相 - Sputnik 日本, 1920, 22.10.2024
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ロシアのプーチン大統領は22日、BRICSサミットが開かれている露カザンで、インドのモディ首相と会談した。
会談冒頭で発言を通訳が訳し始めると、プーチン大統領は「私達の関係であれば、私が思うに、もう全てお分かりのことでしょう」と冗談を飛ばし、会議室が笑いに包まれる場面もあった。
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