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プーチン大統領、北朝鮮外相と会談
プーチン大統領、北朝鮮外相と会談
Sputnik 日本
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、モスクワを訪問中の北朝鮮の崔善姫外相と会談した。 2024年11月5日, Sputnik 日本
2024-11-05T01:34+0900
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プーチン大統領、北朝鮮外相と会談
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、モスクワを訪問中の北朝鮮の崔善姫外相と会談した。