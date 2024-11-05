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プーチン露大統領、日本大使と握手、言葉交わす
プーチン露大統領、日本大使と握手、言葉交わす
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ロシアのプーチン大統領は5日、モスクワ・クレムリンで開かれた信任状捧呈式で、昨年12月に着任した日本の武藤顕駐ロシア大使を迎え入れた。 2024年11月5日, Sputnik 日本
2024-11-05T21:03+0900
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両者は握手を交わしたあと、内容は不明だが短い会話を交わした。武藤大使がお辞儀をすると、プーチン大統領も微笑みながら応じる場面もみられた。
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ロシアのプーチン大統領は5日、モスクワ・クレムリンで開かれた信任状捧呈式で、昨年12月に着任した日本の武藤顕駐ロシア大使を迎え入れた。
両者は握手を交わしたあと、内容は不明だが短い会話を交わした。武藤大使がお辞儀をすると、プーチン大統領も微笑みながら応じる場面もみられた。