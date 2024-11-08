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ロシア軍、ハリコフ州でウクライナ兵1万5千人を包囲＝プーチン大統領
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ロシア軍のツェントル（中央）部隊はクピャンスク方面（ハリコフ州）で約1万5千人のウクライナ兵を包囲した。 2024年11月8日, Sputnik 日本
2024-11-08T10:06+0900
2024-11-08T10:14+0900
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ロシア当局によると、ツェントル部隊はハリコフ州東部の要衝クピャンスク市まで数キロの距離に迫っている。
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ロシア軍、ハリコフ州でウクライナ兵1万5千人を包囲＝プーチン大統領

2024年11月8日, 10:06 (更新: 2024年11月8日, 10:14)
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ロシア軍、ハリコフ州でウクライナ兵1万5千人を包囲＝プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 08.11.2024
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ロシア軍のツェントル（中央）部隊はクピャンスク方面（ハリコフ州）で約1万5千人のウクライナ兵を包囲した。
ロシア当局によると、ツェントル部隊はハリコフ州東部の要衝クピャンスク市まで数キロの距離に迫っている。
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