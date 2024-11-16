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プーチン大統領 独首相との電話会談における主な声明
プーチン大統領 独首相との電話会談における主な声明
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クレムリンの発表では、会談はドイツ側の発案で行われた。両首脳はそれぞれの補佐官が連絡を取り合うことで合意した。 2024年11月16日, Sputnik 日本
2024-11-16T02:14+0900
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クレムリンの発表では、会談はドイツ側の発案で行われた。両首脳はそれぞれの補佐官が連絡を取り合うことで合意した。
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ウラジーミル・プーチン, ウクライナ, ドイツ, nato, ロシア, 政治, 国際
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プーチン大統領 独首相との電話会談における主な声明
ロシア側はウクライナとの交渉を一度も拒否してはおらず、これまでロシア側が発表した提案を土台に据えた、交渉の再開に前向きである。
ウクライナについて実現しうる合意は、領土の新たな現実に依拠し、 紛争の根本原因を除去するものでなければならない。さらに、合意はロシアの安全保障分野における国益を考慮せねばならない。
現在のウクライナの危機はNATOの長年にわたる攻撃的な政策の直接的な結果である。
クレムリンの発表では、会談はドイツ側の発案で行われた。両首脳はそれぞれの補佐官が連絡を取り合うことで合意した。