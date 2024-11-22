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プーチン大統領、中距離ミサイル「オレーシニク」の実験成功と発表
https://sputniknews.jp/20241122/19341860.html
プーチン大統領、中距離ミサイル「オレーシニク」の実験成功と発表
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ロシア軍は11月21日、ロシアの最新中距離ミサイル「レーシニク」を初めて使用した。ロシア軍の攻撃目標はドニプロペトロフスクにある軍需産業施設だった。標的の攻撃は成功した。 2024年11月22日, Sputnik 日本
2024-11-22T02:26+0900
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2024-11-22T02:50+0900
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プーチン大統領、中距離ミサイル「オレーシニク」の実験成功と発表
2024年11月22日, 02:26
(更新:
2024年11月22日, 02:50
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ロシア軍は11月21日、ロシアの最新中距離ミサイル「レーシニク」を初めて使用した。ロシア軍の攻撃目標はドニプロペトロフスクにある軍需産業施設だった。標的の攻撃は成功した。
プーチン大統領は、軍需施設に対する弾道ミサイルの使用は米国の中短距離ミサイル製造および展開計画への返答だと指摘した。
ロシアの最新ミサイルは毎秒2‐3キロの速度で標的を攻撃する。
現在、敵が保有する対空防衛システムには、その迎撃は不可能だ
『オレーシニク』ミサイルを再度使用する場合は、このゾーンの民間人には事前に警告を行う。
ミサイル『オレーシニク』が戦闘の中で試験的に発射されたのは、ロシアに対するNATO諸国の攻撃的な行為への返答である。
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