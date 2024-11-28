https://sputniknews.jp/20241128/csto-19362422.html
CSTO高官会議、外相、国防相ら一堂に
CSTO高官会議、外相、国防相ら一堂に
Sputnik 日本
カザフスタン・アスタナで28日、旧ソ連6カ国でつくる集団安全保障条約（CSTO）の外相・国防相、国家安全保障会議書記の合同会議が行われた。 2024年11月28日, Sputnik 日本
2024-11-28T17:10+0900
2024-11-28T17:10+0900
2024-11-28T17:10+0900
セルゲイ・ラブロフ
セルゲイ・ショイグ
ウラジーミル・プーチン
ロシア
国際
政治
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0b/1c/19362504_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b46c269d55a58e576f2dd201ebe91010.jpg
ロシアからはラブロフ外相、ベロウソフ国防相、ショイグ国家安全保障会議書記らが参加した。このあと、同時にアスタナを訪問しているプーチン大統領も参加する、CSTO首脳会合も行われる予定。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0b/1c/19362504_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e2bf1c7ef3e707baa96f5d8d51b45e1.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
セルゲイ・ラブロフ, セルゲイ・ショイグ, ウラジーミル・プーチン, ロシア, 国際, 政治
セルゲイ・ラブロフ, セルゲイ・ショイグ, ウラジーミル・プーチン, ロシア, 国際, 政治
CSTO高官会議、外相、国防相ら一堂に
カザフスタン・アスタナで28日、旧ソ連6カ国でつくる集団安全保障条約（CSTO）の外相・国防相、国家安全保障会議書記の合同会議が行われた。
ロシアからはラブロフ外相、ベロウソフ国防相、ショイグ国家安全保障会議書記らが参加した。
このあと、同時にアスタナを訪問しているプーチン大統領も参加する、CSTO首脳会合も行われる予定。