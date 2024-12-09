祖国英雄の日 プーチン大統領が勲章授与

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ロシアで祖国英雄の日を迎えた9日、プーチン大統領はモスクワのクレムリン宮殿で金星勲章（ロシア連邦英雄）の授与式に臨んだ。軍人や民間人ら約300人が招待された。