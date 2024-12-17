https://sputniknews.jp/20241217/19-19425624.html
プーチン大統領が今年を総括 19日に国民対話・記者会見
プーチン大統領が今年を総括 19日に国民対話・記者会見
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は19日日本時間夜、毎年恒例の「国民との直接対話」と1年を総括する大型記者会見に臨む。スプートニクは当日、リアルタイムで情報をお届けする。 2024年12月17日, Sputnik 日本
2024-12-17T20:32+0900
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プーチン大統領の国民対話と年次記者会見は、2001年からほぼ毎年行われている恒例行事。合同開催は3回目。 国民対話では、質問を一般公募。今年はこれまでに120万件の質問が寄せられているという。
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は19日日本時間夜、毎年恒例の「国民との直接対話」と1年を総括する大型記者会見に臨む。スプートニクは当日、リアルタイムで情報をお届けする。
プーチン大統領の国民対話と年次記者会見は、2001年からほぼ毎年行われている恒例行事。合同開催は3回目。
国民対話では、質問を一般公募。今年はこれまでに120万件の質問が寄せられているという。