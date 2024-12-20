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ロシアは自主的な経済で成長＝一水会・木村代表
ロシアは自主的な経済で成長＝一水会・木村代表
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一水会の木村三浩代表は、スプートニクの取材に対し、ロシアは西側諸国からの経済制裁を逆手に取り、国内生産を高め、需給バランスをうまく回しているとの見方を示した。 2024年12月20日, Sputnik 日本
2024-12-20T18:16+0900
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ロシアのプーチン大統領は19日、毎年恒例の「国民との対話」・年末記者会見のなかで、ロシア経済はこの2年間で約8％成長し、今年は購買力平価GDPで日本を追い抜き世界4位になったと述べていた。
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ロシアは自主的な経済で成長＝一水会・木村代表
一水会の木村三浩代表は、スプートニクの取材に対し、ロシアは西側諸国からの経済制裁を逆手に取り、国内生産を高め、需給バランスをうまく回しているとの見方を示した。
ロシアのプーチン大統領は19日、毎年恒例の「国民との対話」・年末記者会見のなかで、ロシア経済はこの2年間で約8％成長し、今年は購買力平価GDPで日本を追い抜き世界4位になったと述べていた。