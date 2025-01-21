https://sputniknews.jp/20250121/19518222.html

露中首脳がオンライン会談

露中首脳がオンライン会談

Sputnik 日本

ロシアのプーチン大統領は21日、中国の習近平国家主席とオンライン会談を行った。 2025年1月21日, Sputnik 日本

2025-01-21T19:14+0900

2025-01-21T19:14+0900

2025-01-21T19:14+0900

ウラジーミル・プーチン

国際

政治

中国

ロシア

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/01/15/19518296_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_430b41ad1380ba0578cb0b0835f0a993.jpg

両首脳はお互い手を振って、笑顔で挨拶した。プーチン大統領は「両国の共同作業は、国際情勢の安定のために重要な役割を果たす」と指摘。習主席も「ロシアとの関係を新たな段階に引き上げ、外的要因の不安定性に対抗する用意がある」と連携を確認した。

中国

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ウラジーミル・プーチン, 国際, 政治, 中国, ロシア