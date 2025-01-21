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露中首脳がオンライン会談
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ロシアのプーチン大統領は21日、中国の習近平国家主席とオンライン会談を行った。 2025年1月21日, Sputnik 日本
2025-01-21T19:14+0900
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両首脳はお互い手を振って、笑顔で挨拶した。プーチン大統領は「両国の共同作業は、国際情勢の安定のために重要な役割を果たす」と指摘。習主席も「ロシアとの関係を新たな段階に引き上げ、外的要因の不安定性に対抗する用意がある」と連携を確認した。
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露中首脳がオンライン会談
ロシアのプーチン大統領は21日、中国の習近平国家主席とオンライン会談を行った。
両首脳はお互い手を振って、笑顔で挨拶した。プーチン大統領は「両国の共同作業は、国際情勢の安定のために重要な役割を果たす」と指摘。
習主席も「ロシアとの関係を新たな段階に引き上げ、外的要因の不安定性に対抗する用意がある」と連携を確認した。