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カリスマ的保守派の露米首脳、関係改善にチャンス＝露思想家
カリスマ的保守派の露米首脳、関係改善にチャンス＝露思想家
Sputnik 日本
露思想家のアレクサンドル・ドゥーギン氏（@AGDugin）は、スプートニクに対し、伝統的価値観を守ろうとする闘いが、プーチン露大統領とトランプ米大統領を接近させる可能性について語った。 2025年1月23日, Sputnik 日本
2025-01-23T20:26+0900
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カリスマ的保守派の露米首脳、関係改善にチャンス＝露思想家

2025年1月23日, 20:26
© Photo-agency of RIA / メディアバンクへ移行ドゥーギン氏
ドゥーギン氏 - Sputnik 日本, 1920, 23.01.2025
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露思想家のアレクサンドル・ドゥーギン氏（@AGDugin）は、スプートニクに対し、伝統的価値観を守ろうとする闘いが、プーチン露大統領とトランプ米大統領を接近させる可能性について語った。
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