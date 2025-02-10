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ロシアで外交官の日 プーチン大統領、ラブロフ外相も祝意
ロシアで外交官の日 プーチン大統領、ラブロフ外相も祝意
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ロシアで外交官の日を迎えた10日、プーチン露大統領は祝賀メッセージのなかで「ロシアは歴史の改ざん、ネオナチズムの出現、ロシア嫌悪に対抗し続ける」と表明した。 2025年2月10日, Sputnik 日本
2025-02-10T20:20+0900
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また、ラブロフ外相もビデオメッセージを出し、「ロシアは第二次世界大戦の結果に基づいた世界を守る」と述べた。
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ロシアで外交官の日 プーチン大統領、ラブロフ外相も祝意
ロシアで外交官の日を迎えた10日、プーチン露大統領は祝賀メッセージのなかで「ロシアは歴史の改ざん、ネオナチズムの出現、ロシア嫌悪に対抗し続ける」と表明した。
また、ラブロフ外相もビデオメッセージを出し、「ロシアは第二次世界大戦の結果に基づいた世界を守る」と述べた。