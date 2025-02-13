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トランプ大統領がゼレンスキー氏と電話会談
トランプ大統領がゼレンスキー氏と電話会談
Sputnik 日本
トランプ大統領はプーチン大統領との電話会談後、ウクライナのゼレンスキー氏と電話会談、ロシア側との交渉内容を伝え、和平の可能性を検討した。 2025年2月13日, Sputnik 日本
2025-02-13T09:21+0900
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2025-02-13T12:57+0900
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トランプ大統領によると、ロシアとウクライナ、その双方が和平を願っているという。電話会談ではミュンヘンで開催される安全保障会議について意見を交わした模様。米国の代表団はヴェンス副大統領とルビオ国務長官が率いる。トランプ大統領はこれを訪問する予定はなく、またウクライナも訪問しないとのこと。ゼレンスキー氏によると、会談では安全保障や経済協力、資源協力について意見を交わしたという。
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ウラジーミル・プーチン, ウォロディミル・ゼレンスキー, 国際, ロシア, 米国, ウクライナ
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トランプ大統領がゼレンスキー氏と電話会談
2025年2月13日, 09:21 (更新: 2025年2月13日, 12:57)
トランプ大統領はプーチン大統領との電話会談後、ウクライナのゼレンスキー氏と電話会談、ロシア側との交渉内容を伝え、和平の可能性を検討した。
トランプ大統領によると、ロシアとウクライナ、その双方が和平を願っているという。
電話会談ではミュンヘンで開催される安全保障会議について意見を交わした模様。米国の代表団はヴェンス副大統領とルビオ国務長官が率いる。トランプ大統領はこれを訪問する予定はなく、またウクライナも訪問しないとのこと。
ゼレンスキー氏によると、会談では安全保障や経済協力、資源協力について意見を交わしたという。