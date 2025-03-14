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プーチン大統領とサウジ皇太子が電話会談、エネルギー問題で協力を確認
プーチン大統領とサウジ皇太子が電話会談、エネルギー問題で協力を確認
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ロシアのプーチン大統領はサウジアラビアのサルマン皇太子と電話会談し、原油価格の安定と供給量の調整を目的とした国際機構「OPEC＋」内の合意やウクライナを巡る交渉について議論した。 2025年3月14日, Sputnik 日本
2025-03-14T10:37+0900
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会談で双方はOPEC+における両国の連携に関わる重要な問題について議論した。双方は石油市場の安定を確保する上でOPEC+が持つ重要性を指摘し、この枠組み内で負う義務に対するコミットメントを確認した。サルマン皇太子はウクライナ危機を調停する重要性を指摘したほか、露米関係の正常化に向けて貢献する用意があると表明した。これに対しロシア側はサウジアラビアの協力に謝意を表した。
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プーチン大統領とサウジ皇太子が電話会談、エネルギー問題で協力を確認
2025年3月14日, 10:37 (更新: 2025年3月14日, 13:00)
ロシアのプーチン大統領はサウジアラビアのサルマン皇太子と電話会談し、原油価格の安定と供給量の調整を目的とした国際機構「OPEC＋」内の合意やウクライナを巡る交渉について議論した。
会談で双方はOPEC+における両国の連携に関わる重要な問題について議論した。双方は石油市場の安定を確保する上でOPEC+が持つ重要性を指摘し、この枠組み内で負う義務に対するコミットメントを確認した。
サルマン皇太子はウクライナ危機を調停する重要性を指摘したほか、露米関係の正常化に向けて貢献する用意があると表明した。
これに対しロシア側はサウジアラビアの協力に謝意を表した。